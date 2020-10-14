天氣｜天文台預測明日有幾陣雨　部分時間有陽光 (16:30)

本港地區今晚（14日）及明日（15日）天氣預測大致多雲，初時有幾陣雨。明日部分時間有陽光，氣溫介乎24至28度，吹清勁偏東風，離岸吹強風，海面有大浪及湧浪。

展望隨後兩三日部分時間有陽光，下周初天氣稍涼。

在下午4時，浪卡集結在河內之東南偏南約160公里，預料向西移動，時速約15公里，橫過北部灣，移向越南北部。

【07:30】上午7時30分，天文台錄得氣溫25.4度，相對濕度77%。

一股達強風程度的東北季候風正影響華南。同時，與熱帶風暴浪卡相關的雨帶正影響南海北部。

在上午7時，浪卡集結在河內之東南約260公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過北部灣。

天文台預測今日多雲，有幾陣雨。最高氣溫約28度。吹清勁至強風程度偏東風，初時離岸及高地間中吹烈風。海面有非常大浪及湧浪。展望未來數日部分時間有陽光，有一兩陣雨。

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