新冠肺炎｜香港管弦樂團一成員初步確診　林鄭月娥徐英偉曾赴音樂會無緊密接觸將作檢測 (19:30)

特首辦表示，特首林鄭月娥上周五（9日）曾出席香港管弦樂團的表演活動，但全程佩戴口罩，沒有接觸樂團成員，座位與樂團成員有相當距離，並於表演中場休息時離開。根據衛生防護中心意見，林鄭月娥非緊密接觸者，建議她接受病毒測試，在公眾地方佩戴口罩及留意身體情況。特首辦稱，林鄭月娥過去兩天已不只一次接受病毒測試，會遵從衛生防護中心給予的各項建議。

民政事務局長徐英偉的新聞秘書回覆查詢時指出，徐英偉亦有出席上述音樂會，並非緊密接觸者，毋須檢疫，但為安全起見會盡快做病毒檢測。

據悉，當晚林鄭月娥有上台致辭，全程有戴口罩，其間台上並無樂師，而觀賞演出時則坐在中排位置；徐英偉當晚亦有出席音樂會，並曾到後台為演出者打氣，其間亦有戴口罩，消息稱徐英偉未有與演出者接觸超過15分鐘。

香港管弦樂團表示，將取消4場分別在10月16日、17日、23日及24日的演出，下周宣布退款安排。另外，港樂辦公室已暫時關閉，並會進行徹底清潔消毒。

新冠肺炎 相關報道：

今增8宗確診 2源頭不明個案居將軍澳天晉、牛頭角碧麗苑

袁國勇倡強制輕微病徵者檢測違者罰款監禁 何栢良籲地鐵站增流動檢測車