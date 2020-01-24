林鄭月娥：不介意深圳GDP爬頭香港　港現「過分強調本土文化」風氣 (16:35)

林鄭月娥被問及香港近年的政治環境，她稱香港近年出現一股「過分強調本土文化」的風氣，而且有少數人「排斥內地、排斥內地人」。林鄭月娥稱這批人的行為被社交媒體及新聞報道放大，令內地人心裏感到不舒服，但她相信情況能夠通過時間，慢慢地扭轉過來，包括在香港透過公眾及學校教育，讓年輕人更加掌握「一國兩制」；並繼續為香港青年提供到內地實習、交流、工作等機會。

至於深港之間的競爭，林鄭月娥認為兩地未必有直接競爭，但在特定工作、企業或專業人士間，兩地確實有「無可避免、甚至是健康」的競爭。她認為未來深港可朝「新經濟」方向合作，例如創新科技、創意文化、設計等方面。

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