林鄭月娥：不介意深圳GDP爬頭香港　港現「過分強調本土文化」風氣 (16:35)

特首林鄭月娥昨（12日）赴深圳參加「深圳經濟特區建立40周年慶祝大會」。她昨接受《深圳衛視》訪問，稱深港兩地應共同發揮各自的潛力，以增加經濟體量，「我不是很介意人們總是說深圳本地生產總值（GDP）已經爬到香港頭上了，因為畢竟深圳人口土地比我們豐富」。面對大灣區設票站引爭議，林鄭月娥稱每次到訪深圳，「深圳市領導都很關心我，甚至很同情我。因為在內地說做事就做事，就能做到了，而在香港真的要用迎難而上、排除萬難的精神才能做到一件事」。
林鄭月娥被問及香港近年的政治環境，她稱香港近年出現一股「過分強調本土文化」的風氣，而且有少數人「排斥內地、排斥內地人」。林鄭月娥稱這批人的行為被社交媒體及新聞報道放大，令內地人心裏感到不舒服，但她相信情況能夠通過時間，慢慢地扭轉過來，包括在香港透過公眾及學校教育，讓年輕人更加掌握「一國兩制」；並繼續為香港青年提供到內地實習、交流、工作等機會。
至於深港之間的競爭，林鄭月娥認為兩地未必有直接競爭，但在特定工作、企業或專業人士間，兩地確實有「無可避免、甚至是健康」的競爭。她認為未來深港可朝「新經濟」方向合作，例如創新科技、創意文化、設計等方面。
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