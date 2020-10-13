元朗八鄉頻傳巨響　警證解放軍新田軍營操炮練習 (15:08)

杜嘉倫表示，有街坊今早6時許聽到巨響，自己則於7時許聽到巨響，初時誤以為是颱風產生的雜聲，但後來愈來愈多居民報稱聽到巨響，巨響來源自新田軍營，遂駕車到錦綉花園附近一帶了解，其間曾斷斷續續聽到巨響。

杜嘉倫稱，自己駛近軍營附近時，雖然未有親眼目擊炮火，但能確認巨響來自軍營，當自己於中午12時許第二度駛近軍營時，發現有警車停泊於軍營附近，事後經街坊轉述，稱警員向軍營了解後，便沒有再傳出巨響。杜嘉倫說，過往解放軍操炮前，會透過舉紅旗或電台廣播等方式通知市民，但是次操練未有市民知悉，又質疑「使唔使練4個幾鐘咁耐」，會去信解放軍司令員促體諒居民。

警方消息表示，今早11時許曾接獲相關報案，警方到場向新田軍營了解後，證實新田軍營內駐港部隊正進行演習，案件列作誤會。消防處亦於早上11時08分接獲相關報案，事後把事件列為善意虛報。