新冠肺炎｜袁國勇倡強制輕微病徵者檢測違者罰款監禁　何栢良籲地鐵站增流動檢測車 (13:37)

香港大學微生物學系講座教授袁國勇今（13日）在商台節目稱，政府應考慮立法強制輕微病徵者作新型冠狀病毒檢測。港大感染及傳染病中心總監何栢良則建議增設更多流動檢測車，方便市民採樣。
袁國勇認為，為有輕微病徵者進行檢測是最有效益、最有戰略價值的控疫方法，他亦支持政府強制推行。若相關病者拒絕檢測，可把其資料送交衛生署，讓衛生署與警方上門協助檢測，如果對方仍不願意檢測，建議違者罰款甚至可能監禁。
袁國勇日前曾稱如港府未能針對高危控制點作預防措施，冬季恐有數萬人感染、過千人死亡，對於有人批評他是「fearmonger（散播恐懼者）」，他澄清自己非增加市民的擔心，「真係想講真實畀大家聽」，指出新冠病毒在夏季傳播沒冬季嚴重，且身體免疫系統在冬季對炎症反應通常較厲害，故推算出以上染疫人數「一啲都唔出奇」。
何栢良在同一節目表示，建議政府防疫措施可更進取，增設更多臨時檢測中心，可在地鐵站增加流動車作流動檢測街站，加強為輕微不適者檢測，方便市民採樣。
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