浪卡襲港杏花邨臨海位置加裝擋水閘　泳客如常維港游泳 (10:25)

有家長帶同子女到海邊追風。居於杏花邨的黃氏一家特意來海邊追風，兩名小朋友稱：「好大風，好開心！」街坊楊太亦帶同8歲女兒到岸邊追風，認為浪卡「冇咁犀利」。

另外，風暴下紅磡大環山海旁仍有近10人到場游泳。已退休的張先生無懼八號風球，今早到紅磡大環山對開海面游泳，年近六旬的他說游海已十數年，曾參加渡海泳，熟悉水性，能避開暗湧及大浪，「山竹落波前都係咁游。」他認為鍛煉身體最緊要，「要搏長條命嚟嘆世界，後生捱咗咁耐。」又認為今次八號風球相對平靜。他在記者面前表演跳水，落水後舉起拇指說：「好靚，水又乾淨，好舒服。」

65歲半退休的Tony今早10時許到大環山游泳。他說游海舒服、空氣好，被問到會否擔心八號風球下落水有危險，他表示今日海面較少浪，只擔心有雷暴。

市民黎小姐則帶同6歲兒子希希到海邊看海。黎小姐說，兒子喜歡睇浪，行經上址特意停留講解，教育兒子颱風下海有大浪，應避免到岸邊。希希說，第一次看到大浪，自己不怕大風。