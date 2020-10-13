風暴消息．交通｜港鐵有限度服務　九巴新巴城巴日間路線暫停 (09:19)

港鐵維持有限度服務，班次較疏：

．荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、東涌線、屯馬線一期、西鐵線：10分鐘一班

．將軍澳線：北角站-寶琳站10分鐘一班、調景嶺站-康城站15分鐘一班

．迪士尼線：20分鐘一班

．東鐵線：紅磡站-上水站10分鐘一班、紅磡站-羅湖站10至20分鐘一班、上水站-落馬洲站服務暫停

．輕鐵：15至20分鐘一班

．機場快線：30分鐘一班

．港鐵巴士：服務暫停

九巴及龍運宣布，通宵路線會維持至尾班車，所有日間路線將暫停服務，直至另行通知。龍運巴士S1、S64、S64C、S64P、S64X及S65線維持有限度服務。

新巴城巴通宵路線會維持至尾班車；除S1及B5號線會提供有限度服務外，所有新巴城巴日間路線暫停服務。

新大嶼山巴士宣布維持有限度服務，路線37M、38、B2、B2P、B6維持有限度服務，其餘所有日間路線暫停服務，直至另行通知。

天星小輪來往尖沙嘴至中環、來往尖沙嘴至灣仔之渡輪服務，由首班船起全面暫停服務，直至另行通知。

新渡輪離島航線早上6時30分後暫停服務，橫水渡及港內線已暫停服務。

港九小輪轄下往返中環與榕樹灣、中環與索罟灣、中環與坪洲、坪洲與喜靈洲的渡輪航線已停航，直至另行通告。

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