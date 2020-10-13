天氣｜八號風球生效　天文台短期內考慮改發三號強風信號 (18:52)

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【17:53】天文台表示，在未來一兩小時內考慮改發三號強風信號。在下午6時，熱帶風暴浪卡集結在香港之西南約520公里，預料向西或西北偏西移動，時速約20公里，移向海南島。

【16:56】天文台表示，浪卡即將在海南島登陸，隨浪卡登陸後減弱及進一步遠離香港，本港風勢預計會逐漸減弱，天文台會視乎本地風力情況，在下午6時至8時考慮改發三號強風信號。

【13:53】天文台表示，隨着浪卡登陸海南島及有所減弱，並進一步遠離香港，本港風勢預計會逐漸減弱，會視乎本地風力情況，在黃昏至今晚考慮改發三號強風信號。

天文台亦稱，浪卡移向香港西南方，本港風向會逐漸由東北轉為東至東南，原本受遮蔽的地方可能會變得當風。同時，與浪卡相關的雨帶正向北移動，將於未來數小時影響珠江口一帶。

在浪卡與東北季候風共同影響下，本港離岸海域及高地正受烈風影響，香港南部地區風勢較大，黃茅洲曾錄得暴風。

【10:45】天文台預料本港仍有一段時間會受烈風威脅，今日下午4時前改發三號強風信號的可能較低。

【08:00】上午7時30分，天文台錄得氣溫25.9度，相對濕度76%。八號東北烈風或暴風信號現正生效，預料八號烈風或暴風信號會在今日（13日）日間大部分時間維持。

天文台預料本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。

上午8時，熱帶風暴浪卡集結在香港之西南偏南約450公里，即在北緯18.4度，東經112.9度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，移向海南島一帶，並逐漸增強。

本港地區今日天氣預測吹強風至烈風程度東至東北風。海面有非常大浪及湧浪。多雲有雨及有幾陣狂風雷暴，雨勢漸轉頻密。日間氣溫徘徊在26度左右。展望明日風勢仍然頗大，初時有大雨及狂風，海面有非常大浪及湧浪，稍後雨勢減弱。隨後數日部分時間有陽光。