為申按揭長子列業主　退休警長入稟索還業權 (20:30)

原告黎漢添 (78歲)育有兩子一女，被告是他的長子黎子能。原告在入稟狀透露，他1994年以208萬元購入長沙灣樂年花園一個單位，惟他預計1997年退休，擔心申請按揭有困難，遂把被告黎子能列為業主之一。原告指出，被告以信託形式持有單位，但即使原告多次要求及發出律師信，被告仍拒絕交還業權。

黎漢添今日在庭上供稱，他1965年當差，至退休時職位是警長，曾駐守警察學校及報案中心，他說自己是南丫島居民，「有傳統中國價值」，認同自己「重男輕女」，並說：「係仔（兒子）都鍾意㗎啦！」

黎漢添在辯方盤問下承認，曾「畀錢」被告置業及營運寵物店，雖然雙方沒訂定借據，他亦沒告知被告何時還錢，黎漢添堅稱自己是「借錢」予兒子，「我問過佢還唔還，佢冇反應」，「借就借，佢以為係畀咗佢」。

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