八旬老翁染食肉菌截肢數日後不治　媳婦質疑植皮手術前醫生未清菌 (19:40)

患有糖尿病的八旬老翁2014年在巴士上跌倒擦傷右小腿，因傷口感染食肉菌被送往聯合醫院，手術後情況未有好轉，甚至再感染新惡菌，致老翁須截肢保命，但數天後宣告不治。死因庭今（12日）召開研訊。老翁媳婦供稱，老翁接受數次清創及植皮手術後，病情急轉直下，懷疑醫生明知傷口正受感染，在未清理惡菌下施行植皮手術。
老翁張興祥（終年85歲）於2014年12月1日因感染食肉菌被送往聯合醫院治療，先後接受5次手術，包括清創、植皮及截肢，最終在2015年1月16日宣告不治。
老翁的媳婦盧康貴供稱，事主於2014年某日乘巴士時跌倒擦傷右小腿，12月初因傷口惡化被送往聯合醫院。事主接受兩次清創手術後，向盧康貴哭訴在手術途中聽到聲音並感受痛楚，但他無法動彈及說話，盧康貴質疑醫生沒有用足夠麻醉藥，但醫護人員表示是全身麻醉。
事主之後再接受清創及植皮手術，手術前盧康貴要求醫生要確保在傷口無菌的情況下才做手術，醫生應允。可是事主於手術後反覆發燒，情況轉差，一星期後醫生突指出老翁血壓過低，需接受截肢手術，並透露從事主的傷口驗出兩種新的惡菌，但已非原本感染的食肉菌。盧康貴當時感到十分愕然，懷疑醫生未清理惡菌便施行手術。
死者於翌年1月12日接受截肢，但4天後即宣告不治。聆訊明（13日）續。