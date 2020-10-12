林卓廷等7人涉7．21元朗事件暴動　押後12月再訊 (20:15)

民主黨立法會議員林卓廷被指與6名男子涉及7．21元朗事件暴動，案件今（12日）在西九龍裁判法院再訊。辯方申請撤銷林卓廷不准離港的保釋限制，主任裁判官羅德泉聽畢陳辭後，批准林卓廷可因執行議員公務而離港，但其餘時間不准離港。案件押後至12月21日，以待控方準備轉介文件予區院審訊，全部被告續准保釋。
被告依次為立法會議員的林卓廷（43歲）、客戶服務員的庾家豪（35歲）、拒絕提供職業的陳永晞（37歲）、社工葉鑫昇（31歲）、廚師鄺浩林（26歲）、電器技工尹仲明（48歲）和無業的楊朗（26歲），他們全被控去年7月21日，在元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。
控方透露，案件目前有25名證人，涉案片段長達370小時，其中包括港鐵閉路電視及網上公開片段。辯方申請撤銷林卓廷不准離港的保釋限制，裁判官最終豁免林卓廷因為議員公務須離港的情況，惟須於離港前不少於72小時向警方提供證明。
多名支持者開庭前手持標語到場聲援，當中包括民主黨議員尹兆堅、黃碧雲及許智峯。林卓廷表示，他過去曾錄取證人口供及認出施襲者，原定7月再錄口供，但警方臨時取消，至今一直沒有跟進。他指摘警方歪曲歷史，強調會堅守7．21真相，抗辯到底。
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