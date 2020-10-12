李卓人等8人涉違限聚令　押後11月再訊 (19:00)

被告為郭永健（33歲）、何偉航（35歲）、黃浩銘（31歲）、曾健成（64歲）、麥德正（48歲）、吳文遠（43歲）、李卓人（63歲）及梁國雄（64歲），傳票指稱他們於今年5月1日，在金鐘夏慤道海富中心外參與群組聚集。麥德正另被控同日在金鐘海富中心及政府總部的天橋，無合理辯解而沒有向獲授權人員韋鑑洸，出示身分證明文件。

在庭上，黃浩銘、李卓人及梁國雄今沒有律師代表，其中李卓人表示未有收到正式傳票，只是今天到庭支持他人時才得知自己被票控。裁判官林希維隨後與李卓人查證地址，才發現李卓人的傳票地址出錯。另外，吳文遠的傳票原本定於11月2日才應訊，但林官見吳文遠到場，遂即場處理。

各被告在今日聆訊前分兩組、每組4人見記者時，被警方警告涉違限聚令，指稱「頭先你哋用埋同一副banner（橫額），所以係有共同目的」，要求他們解散否則會檢控。當時正發言的黃浩銘隨即回應並提出質疑「係咪打壓嚟㗎？」、「你哋（警方）咁多人免疫咗呀？」

其他報道：吳文遠涉嗌咪令途人耳朵不適 事主：言論自由非大晒

其他報道：立法會｜選管會：境外投票涉重大政策考慮 港府須確保有效監察不損公信力

其他報道：陳同佳案｜陳同佳律師：已接洽司法警察機構 向士林地檢署陳報辦理