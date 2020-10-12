半山富婆串謀外傭營運賣淫網洗黑錢判囚3年　菲傭囚7個月 (18:40)

居於中半山豪宅的年近七旬婦人開設多個賣淫網站，指使家中兩名菲傭接聽客人電話，安排外籍妓女到酒店賣淫，於2009至2018年9年間，網站收入逾3150萬元。該婦人與其中一名家傭早前在區域法院承認串謀依靠他人賣淫收入為生、串謀洗黑錢等共6罪，今（12日）分別被判囚3年和7個月。
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被告依次為黃佩𤧟（68歲）及Palpal Lactoc Jo An Evera（42歲）。二人早前承認串謀依靠他人賣淫為生及串謀洗黑錢罪。她們另承認兩項洗黑錢罪，清洗共4826萬元。案中另一女傭Gallego Jeanette Villaflores早前承認一項串謀依靠他人賣淫收入為生罪，已被判囚10個月。
法官形容本案的賣淫規模龐大、長達9年，甚至涉及國際因素。首被告是本案主腦，次被告為「步兵」，罪責較輕。
控方案情指出，2018年4月至5月 ，4名警方卧底透過涉案賣淫網站提供的電話號碼，六度透過電話、短訊或WhatsApp預約性服務，並在抵達預先安排的酒店後，各自以現金及信用卡向妓女支付約5000至7080元，涉案妓女包括兩名俄羅斯籍及一名委內瑞拉籍女子等。
警方同年5月15日到兩被告位於中半山地利根德里的居所搜查，搜出營運網站物品，包括17本交易紀錄及多部用作聯絡客人的電話等，並拘捕兩人。
根據交易紀錄，警方計算網站收入逾3150萬元。次被告在警誡下稱，在首被告指使下，與另一女傭在居所負責與網站顧客聯絡及安排妓女等；首被告會抽取每次交易一半金額，兩名女傭每月可獲約1000元報酬。
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