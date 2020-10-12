半山富婆串謀外傭營運賣淫網洗黑錢判囚3年　菲傭囚7個月 (18:40)

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被告依次為黃佩𤧟（68歲）及Palpal Lactoc Jo An Evera（42歲）。二人早前承認串謀依靠他人賣淫為生及串謀洗黑錢罪。她們另承認兩項洗黑錢罪，清洗共4826萬元。案中另一女傭Gallego Jeanette Villaflores早前承認一項串謀依靠他人賣淫收入為生罪，已被判囚10個月。

法官形容本案的賣淫規模龐大、長達9年，甚至涉及國際因素。首被告是本案主腦，次被告為「步兵」，罪責較輕。

控方案情指出，2018年4月至5月 ，4名警方卧底透過涉案賣淫網站提供的電話號碼，六度透過電話、短訊或WhatsApp預約性服務，並在抵達預先安排的酒店後，各自以現金及信用卡向妓女支付約5000至7080元，涉案妓女包括兩名俄羅斯籍及一名委內瑞拉籍女子等。

警方同年5月15日到兩被告位於中半山地利根德里的居所搜查，搜出營運網站物品，包括17本交易紀錄及多部用作聯絡客人的電話等，並拘捕兩人。

根據交易紀錄，警方計算網站收入逾3150萬元。次被告在警誡下稱，在首被告指使下，與另一女傭在居所負責與網站顧客聯絡及安排妓女等；首被告會抽取每次交易一半金額，兩名女傭每月可獲約1000元報酬。

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