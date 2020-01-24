18歲女生港威酒店7人聚會後確診新冠肺炎　或涉China Secret第三代傳播 (17:50)

本港今日（12日）新增11宗新型冠狀病毒確診個案，當中5宗為本地感染，4宗個案與早前確診個案有關連。一名就讀屯門職業訓練局青年學院18歲女學生（個案5193）在尖沙嘴港威酒店與朋友聚會，或曾與接觸過China Secret酒吧確診者的人接觸，或涉China Secret酒吧個案第三代傳播。由於屯門職業訓練局青年學院及屯門香港專業教育學院鄰近且會共用校園設施，故兩所院校將停課14天，衛生防護中心會向學校派發樣本瓶。
確診者居住上水天平邨天喜樓，於10月3日曾與社工在粉嶺和興體育館打羽毛球，10月4日不適，10月5日為最後一天上學；確診者失去味覺並於10月8日到門診求醫並取樣本瓶。衛生防護中心及警方在追蹤確診個案時發現她已到門診求醫並確診為陽性個案，衛生防護中心正了解與社工在粉嶺和興體育館打羽毛球當日有否除口罩。
她於9月27日在港威酒店房間與朋友聚會，連同她在內共7人，當中包括一至兩名確診者，該些友人被列為密切接觸者，當中5人被送往檢疫中心。聚會中有人「出出入入」酒店房間，有人或曾去過China Secret酒吧，亦有人曾與去過China Secret酒吧的確診者接觸後，再與是次個案確診者接觸，但確診者本人並沒去過該酒吧。確診者於傳染期曾與同學在學校餐廳用膳，該些同學會被列為緊密接觸者，衛生防護中心現正聯絡及追蹤。
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