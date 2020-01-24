18歲女生港威酒店7人聚會後確診新冠肺炎　或涉China Secret第三代傳播 (17:50)

確診者居住上水天平邨天喜樓，於10月3日曾與社工在粉嶺和興體育館打羽毛球，10月4日不適，10月5日為最後一天上學；確診者失去味覺並於10月8日到門診求醫並取樣本瓶。衛生防護中心及警方在追蹤確診個案時發現她已到門診求醫並確診為陽性個案，衛生防護中心正了解與社工在粉嶺和興體育館打羽毛球當日有否除口罩。

她於9月27日在港威酒店房間與朋友聚會，連同她在內共7人，當中包括一至兩名確診者，該些友人被列為密切接觸者，當中5人被送往檢疫中心。聚會中有人「出出入入」酒店房間，有人或曾去過China Secret酒吧，亦有人曾與去過China Secret酒吧的確診者接觸後，再與是次個案確診者接觸，但確診者本人並沒去過該酒吧。確診者於傳染期曾與同學在學校餐廳用膳，該些同學會被列為緊密接觸者，衛生防護中心現正聯絡及追蹤。

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