馮建業稱按「無罪假定」調查　港台工會：如將利君雅置於「犯人」位置令她含冤受屈 (19:35)

趙善恩表示，馮建業於會上指出，在檢視投訴文件後認為利君雅個案「獨特」，有需要重啟調查，故引用《公務員條例》280條作為延長利君雅的試用期。不過趙善恩說，該條例的前設是須對員工的工作表現及操守滿意，故事件更令人感不解，若工作表現及操守均為滿意，尚有什麼條件令利君雅無法成為正式公務員。

趙善恩又引述馮建業及行政秘書，稱他們會按「無罪假定」作調查，說法令港台員工嘩然及反感，指出被投訴非犯罪，管方說法顯示已置利君雅於「犯人」位置，令當事人感委屈，非恰當評論。

另外，趙善恩稱今次獲得信息，重啟調查非因審核過程中有不足需補救，反是要調查檢視過程中是否有不足，認為做法荒謬及不合邏輯。

工會又代利君雅發言，指出在過程中令她感人格被「詆譭」，本是程序失當的問題卻要她承受，認為不能接受。趙善恩指出，今次非單一事件，攸關員工升遷及考績程序，會繼續密切留意事件，並促請管方對利君雅作公道處理。

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