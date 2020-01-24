立法會｜選管會：境外投票涉重大政策考慮　港府須確保有效監察不損公信力 (17:45)

選管會報告建議提及，政府應就政策、法律運作研究，以制訂所需的修例建議，以便社會充分討論，再交立法會決議；若要境外投票，必須確保合適監察機制，確保選舉公信力不會因而受損，強調當局必須審慎研究，處理境外出現違規事件的執法問題。

選管會指出，一旦實行境外投票，必須有足夠準備時間，讓選舉事務處執行所需預備工作，例如預先為境外投票選民登記、安排足夠工作人員進行有關物流安排。選管會稱，郵遞投票或可減省工序，但必須解決如何確保投票自主及保密問題，舉例無法讓投票站人員核實選民身分、保障選民投票權未被盜用等。

至於建制派多次要求投票設「關愛隊」，報告指出，現時選舉法例載有公平及平等對待的條文，但無條文容許任何人優先投票，若容許某群組或年齡層選民優先投票，當局應就選舉法例作相應修訂，並提交立法會審議。選管會認為修例必須清晰及詳盡，避免日後推行時出現不必要的爭議。

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