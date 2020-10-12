新冠肺炎｜今增11宗確診5宗屬本地感染　居蘇屋邨巴裔女染疫源頭未明 (16:38)

衛生防護中心公布，截至今日（12日）凌晨零時，本港新增11宗新型冠狀病毒確診個案，當中5宗為本地感染，4宗個案與早前確診個案有關連，其中葵涌「國寶之家」院舍再有兩名院友確診；另外一名居於蘇屋邨的巴裔女子確診，感染源頭未明；另有6宗輸入個案。今日初步確診個案少於10宗。
源頭不明個案：
個案5186：
．巴基斯坦裔23歲女子，7月11日到港，與家人同住蘇屋邨彩雀樓，在駿洋邨隔離期間接受兩次病毒測試，均呈陰性；8月27號在廣華醫院分娩並於8月29日出院，當時沒發燒等病徵故沒測試
．10月10日因腰痛入院，檢測後發現呈陽性；嬰兒及確診女子的丈夫列為密切接觸者，被送入檢疫中心；現時其傳播力低，或於早前發病時已在社區傳播，當局會向蘇屋邨居民派發樣本樽
另有4宗個案與早前確診個案有流行病學關連：
個案5185及個案5187：61歲男子、52歲男子，二人均為葵涌石蔭路「國寶之家」院舍院友，該群組累計17人染疫
個案5193：18歲女子，屯門職業訓練局青年學院學生，最後一日上學是10月5日；該女生10月4日失去味覺，10月8日到門診取樣本瓶；屯門職業訓練局青年學院及屯門香港專業教育學院因共用部分設施，兩校將停學14日，並會派發樣本瓶
5194個案：59歲女子，為早前確診個案的緊密接觸者，由檢疫中心送院
6宗輸入個案：
個案5184：54歲女子，10月10日從德國抵港，無病徵
個案5188：58歲男子，10月11日乘搭LX138從法國抵港，無病徵
個案5189及個案5191：58歲男子、54歲女子，9月29日乘搭CX252從英國抵港，10月7日失去味覺
個案5190：23歲男子，10月1日從瑞士經土耳其抵港
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