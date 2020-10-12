吳文遠涉嗌咪令途人耳朵不適　事主：言論自由非大晒 (16:00)

社民連秘書長吳文遠今年5月於黃埔擺街站以擴音器「嗌咪」，疑令途人耳朵不適，被票控擴音器造成的噪音煩擾罪，今（12日）於九龍城裁判法院受審。辯方質疑事主沒有考慮吳文遠可行使言論自由，事主反問「言論自由唔係大晒㗎，點解要考慮？」事主又說「言論自由要有內容，我連內容都唔想聽」。
被告吳文遠（43歲）否認今年5月16日下午5時半，於紅磡德民街與紅磡道交界使用擴音器，造成男子姚永麟感到煩擾的根源。
控方傳召事主姚永麟作供，他居於紅磡灣一個私人屋苑，事發當日陪同妻子步行到德民街的茶餐廳。姚永麟表示，吳文遠在街上持擴音器宣揚政見，令他感到嘈吵，甚至進入餐廳內仍聽到吳文遠的聲浪，影響他和妻子溝通，遂致電報警。在辯方盤問下，姚永麟自言不關心吳文遠發表的言論，亦不知道吳文遠與社民連的關係，稱「我無立場嘅，唔好搞到我就得」。
高級警員黃玉群供稱，他接報到場後見到吳文遠以擴音器發言，內容關於促請政府成立「失業援助金」，音量較刺耳。黃玉群在辯方盤問下承認，當日沒有用儀器測量吳文遠發出的音量分貝。被問到警員執法會否考慮市民行使言論自由，黃玉群表示不會考慮。
證人作供完畢，控方要求將案件押後，以索取指示回應辯方陳辭。本案押後至下周五（23日）續審。
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