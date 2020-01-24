新冠肺炎｜港大發現RBC藥物可降低新冠病毒量　望展開人體臨牀研究 (15:30)

香港大學化學系和微生物學系團隊，在倉鼠實驗中發現一種用於治療幽門螺旋菌的藥物，用藥後使倉鼠肺部新型冠狀病毒少九成，部分發炎指數亦減至十分之一至百分之一，並且未觀察到副作用。團隊正着手進一步改良藥物成分，望下一步進行人體臨牀研究。
研究中20多隻倉鼠分為無用藥對照組、用抗病毒藥物瑞德西韋組和用一種治療幽門螺旋菌的藥物「枸櫞酸鉍雷尼替丁（RBC）」組。在倉鼠感染新冠病毒後一日和兩日，分別注射瑞德西韋和RBC。
在感染後四日觀察到接受RBC的倉鼠，較對照組的肺部病毒量少九成，與瑞德西韋效果相若。而RBC組倉鼠的部分炎症指數只是對照組的十分之一至百分之一。RBC在細胞實驗的效果更顯著，能把病毒量減至原本的千分之一。
團隊解釋，由於新型冠狀病毒中的鋅離子是病毒複製的關鍵，而RBC含有金屬鉍，使用後能透過金屬置換機制從病毒剝奪鋅離子，令病毒不可逆轉地失去活性、無法再複製。團隊在50多種含金屬的藥物作篩選後發現上述藥物效能。
研究成果已在國際科學雜誌《自然微生物》中刊登，並就此藥物用作新型冠狀病毒用途在美國申請專利。
團隊指出，RBC能使病毒徹底失去活性，並自上世紀90年代使用，有利盡快投入應用治療新型冠狀病毒，且此藥已過專利期，價格遠低於瑞德西韋。
團隊正着手進一步改良藥物成分和令它可在人體由口服變成針劑藥物，更針對新型冠狀病毒和加強藥效。由於香港的病人不多，未必做到人體臨牀研究，團隊可能會聯絡藥廠在外國做人體臨牀研究，例如巴西、印度等地。
雖然RBC按醫生處方服用下毒性極低，但團隊強調市民一定不可在市面上購買後自行服用此藥，因服用過大的劑量可出現神經系統問題，如精神錯亂。
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