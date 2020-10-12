新冠肺炎｜油尖旺臨時檢測中心今運作　中午時段未見人龍 (14:32)

社區中心多用途球場設置了排隊位置，但人流疏落，市民不需排隊便能直接進內，在場的職員表示1小時大約有40至50人前來。有完成檢測者指出，內有4個攤位同步進行檢測，人流不多，不用等太久便能完成。

林先生並非從事高危行業，身邊也無確診者，他本月6日發燒，到明愛醫院急症室求醫，他獲處方止痛退燒藥，並留下深喉唾液樣本，翌日他退燒，但至今仍未獲悉檢測結果。他一直不敢上班，苦等多日，住在旺角的他遂於今日前來做檢測。「呢度有人幫我撩，好快，但醫管局係叫我哋自己吐口水，吐得不好又可能驗不到」，認為醫管局應加快告知檢測結果。

區小姐早前沒有參與全民檢測，但因住蘇屋邨，同大廈有確診個案，公司要求她完成檢測持有陰性結果才能上班。她不太擔心服務由私人公司做衍生的私隱問題，反而更擔心自己有否被感染。

已退休的關先生上次有做全民檢測，他家住土瓜灣，今次自覺近九龍城，風險略高，又見政府提供服務，今日特意前來做檢測。他有感社區內的人防疫意識減低，「口罩就仲會戴嘅，但以前大家上落車都會用酒精搓手，好謹慎，依家少見咗」。他盼政府提供更多類似的檢測中心，又批評另一位於啟德，今日啟用的九龍城臨時檢測中心位置偏僻，不方便老人家，自己寧願跨區也不願到該中心做檢測。

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