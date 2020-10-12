6幅西貢地被剔出郊野公園範圍　環團上訴終院得直 (13:30)

上訴人為「保衛郊野公園」成員陳嘉琳，答辯人為郊野公園及海岸公園管理局總監。上訴方早前聆訊時指，該土地建議屬郊野公園計劃的一部分，應受法例所規定而諮詢委員會；答辯方就認為該建議屬計劃中的實質行動，毋須諮詢委員會的原因，並指「不包括土地」並非法例所指的「建議中的郊野公園」。

終院在裁決指出，若管理局的任何決定被視為局方政策或計劃，管理局便須按法例徵詢委員會意見；針對郊野公園，當管理局的一項政策或計劃涉及到某個與郊野公園相關的事宜，不管是實際進行或是建議中，均關乎郊野公園，即須徵詢委員會意見。

終院認為，管理局評估多幅不包括土地並作決定是否指定為郊野公園的建議，屬於管理局的政策；該評估亦屬保護香港不包括土地政策的計劃一部分，而這個計劃不但關乎土地毗鄰的郊野公園，亦與建議中的郊野公園有關，因此裁定上訴得直，下令答辯人須就是否將該6幅「不包括土地」併入周邊的郊野公園的建議逐一徵詢委員會意見，及須支付上訴方訟費。

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