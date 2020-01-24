葉國謙：行政上可安排大灣區港人投票　胡志偉：政府建制派營造必勝選舉制度 (11:30)

葉國謙認同海外港人也有投票權，但礙於技術問題，認為可首先落實居住大灣區的港人投票。他稱過往有居住內地的選民，申報親友的地址作聯絡地址，又說即使懲教署的在囚者並非住在登記地址也有投票權。他認為反對派若要爭取內地選民的選票，仍可通過互聯網宣傳。

胡志偉認為若容許居住大灣區的港人投票，將難以管理選舉舞弊及種票情況、透過甚麼基礎分配選民到不同選區，又形容依賴親友地址作選民登記是「非常荒謬」的做法。另外，他認為部分文宣品難以在內地印發和面對選民，或導致選舉不公。

他稱若選民是重視選票會自行安排，指出難以用在囚者作類比，因在囚者是在政府管理的監獄下投票；又質疑政府如何延伸管治權到內地或者授權內地管理。

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