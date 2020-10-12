涉咬斷警長手指　港大畢業生受審 (12:57)

被告杜啟華（現年24歲）否認去年7月14日，在沙田新城市廣場一期的公眾地方內擾亂公眾秩序；同日在廣場一期3層襲擊警員葉卓軒；另涉同日同地對梁子健的身體加以嚴重傷害，以及在「COACH」店外有意圖而傷害梁啟業。

控方開案陳辭指出，數百人當日在沙田進行示威後，在新城市廣場內聚集，不少人對進行掃蕩的警員施襲，包括投擲水樽、雨傘等硬物，當中L3樓層的情況混亂。至當晚9時53分，有閉路電視拍到一名身分不詳的人在L4層的電梯，兩度向L3樓層擲物，被告則站在該人附近，向L3樓層投擲雨傘。

一分鐘後，警員葉卓軒與女警19896在L3樓層的「Longchamp」店舖外增援時，其背部遭硬物擊中數次，女警甚至一度跌倒，葉卓軒則需用盾牌作保護。時任高級警司、現為總警司的梁子健期間目睹有警員遭包圍，遂上前協助，惟同樣被20人包圍，被告期間持傘衝向梁子健，以及襲擊梁子健的頭部，導致梁子健右手無名指受傷，被告則逃走。有閉路電視拍到被告從地上撿起雨傘、襲擊葉卓軒，以及嘗試襲擊梁子健頭部的過程。

至當晚9時55分，梁子健追捕被告時，偵緝警長梁啟業加入和嘗試制服被告，梁啟業曾要求被告冷靜，以及用手按着被告的頭部，嘗試以壓點控制對方，惟遭被告反抗，以及咬斷其右手無名指。被告最終被制服。

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