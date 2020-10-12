食海魚怎防雪卡毒？專家5貼士　揀魚宜選3斤以下 (08:30)

陳子聰指出，大珊瑚魚會吃珊瑚礁海域的小魚，如果小魚進食過有毒海藻，毒素會循食物鏈進入大珊瑚魚體內。海魚愈大含毒量可能愈高，但該魚類並無徵狀，從外觀不易分辨是否含有雪卡毒素。雪卡毒素非常耐熱，烹煮不能去除。當雪卡毒素進入人體，有可能出現口部及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。

食物安全中心提醒，常見含雪卡毒素的魚類包括老鼠斑、老虎斑、金錢龍躉、東星斑、紅鰽、油𩺬、燕尾星斑、藍瓜子斑、西星斑、豹星斑和杉斑等。陳子聰提供5個預防中雪卡毒貼士。

預防雪卡毒五招：

1. 避免進食魚頭、魚皮、內臟、魚卵

雪卡毒素多積聚於魚頭、魚皮、內臟和魚卵內，應避免進食該部分。陳子聰提醒，魚肉亦會含毒素，只是含量相對較低。

2. 宜選3斤以下

減少進食珊瑚魚，宜選擇2公斤（約3斤）以下的海魚，因為小魚比大魚的毒素含量低。

3. 選養殖魚比野生魚風險低

一般野生的珊瑚魚才有機會接觸到曾吃有毒海藻的小魚，養殖場的海魚由於吃人工飼料，積聚雪卡毒的風險相對低。

4. 勿同時喝酒、食果仁花生或豆類

進食珊瑚魚時應避免同時喝酒、吃果仁花生或豆類食物，以防加劇中毒徵狀，或出現過敏徵狀。

5. 留意珊瑚魚來源地

向可靠有信譽的店舖選購珊瑚魚，切勿購買來歷不明的海魚。同時應注意珊瑚魚來源地，根據食物安全中心資料，最常受雪卡毒素影響的捕魚區包括南沙群島、吉里巴斯及海南島。

文：黃詠賢

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