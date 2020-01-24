百佳「誠心賞你」大抽獎送3200萬元現金券禮品　明日下午1時可登記參加 (17:45)

是次抽獎活動全港市民皆可參加，沒有設年齡限制，參加者只需提供具有接收語音及手提電話短訊（SMS）功能的有效香港手提電話號碼、出生月份及日期，登入百佳超級市場活動網站或致電活動熱線3699 8822登記抽奬，毋須事先消費及輸入身分證號碼登記。

抽獎會於本月23日舉行並由電腦隨機抽出得獎者，得獎者將於下月12日或之前經所登記的手提電話號碼獲短訊通知領獎事宜。

「『誠心賞你』大抽獎」

登記日期：2020年10月12日下午1時至10月18日晚上11時59分

頭奬︰$100百佳現金券及 一分鐘免費掃貨（共10名）

二奬︰$100百佳現金券及獨家為您賞禮品套裝（共3,000名）

全城奬︰$100百佳現金券（共316,990名）

活動詳情：瀏覽smile.parknshop.com 或致電活動熱線3699 8822登記抽奬

【抽獎詳情】

（百佳facebook）

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