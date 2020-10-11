遭釘牌教師料明日提上訴　葉建源：教師沒將特定想法加諸學生 (17:29)

教協副會長、教育界立法會議員葉建源稱，涉事課堂討論港獨議題時，提及前香港民族黨因內地旅客不文明、內地人來港爭奪資源等，故提倡港獨，惟有學生質疑提倡港獨未能解決相關問題。葉建源認為，此證明學生有思考空間，教師沒將特定想法加諸學生。

教育局長楊潤雄稱，倘課堂提及港獨，教師應指出港獨實際上不可能；葉建源批評，相關做法將結論強加學生身上，形容是教育倒退。他說在涉事課堂，學生與教師討論後，已達成結論認為港獨並不可能。

教育局早前稱，遭除牌教師觸及藏獨、疆獨、台獨等議題。葉建源指出，相關課題僅為教案內供教師參考的資料，教師在堂上沒講相關議題。教協批評當局指遭除牌教師「有計劃地散播港獨」完全不成立，要求當局撤銷取消註冊的決定，並撤回對校長及教師的譴責和警告信。

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