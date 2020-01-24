新冠肺炎｜九龍城油尖旺臨時檢測中心明早8時啟用　灣仔葵青中心累計為1844人採樣 (23:14)

政府今晚表示，截至晚上8時，灣仔和葵青臨時檢測中心累計合共為1844人採樣作新型冠狀病毒核酸檢測；灣仔臨時檢測中心全日有619人採樣，葵青臨時檢測中心全日則有707人採樣。截至晚上10時，當局已完成518個樣本的檢測。

陳肇始稱，目前社區出現隱形傳播鏈，建議市民保持社交距離，做好個人衛生及防護措施，有病徵便要看醫生、無病徵又擔心的話可到臨時檢測中心，又說明日起46間普通科門診會延長派發深喉唾液樣本瓶時間；另外，日前於蘭桂坊、尖沙嘴等有流動車派發深喉唾液樣本瓶，反應踴躍，今晚會於灣仔繼續派發。

對於政府抗疫督導委員會專家顧問、香港大學微生學系講座教授袁國勇今日稱，政府之前的病毒檢測方向及焦點不正確，應針對病徵輕微者，又建議政府考慮法律上強制要求有病徵者接受檢測，陳肇始表示，「所有檢測方向都要做」，除了臨時檢測中心，政府亦透過私家醫生、普通科門診向輕微病徵者派發樣本瓶，並無忽略他們，要靠市民自己看醫生；社區、高危群組及特定群組檢測也重要，因部分感染者無徵狀，採用不同的方法是為了便利市民，以及掌握社區情況。

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