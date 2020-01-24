新冠肺炎｜九龍城油尖旺臨時檢測中心明早8時啟用　灣仔葵青中心累計為1844人採樣 (23:14)

【23:14更新】食物及衛生局長陳肇始、衛生署長陳漢儀今日（11日）下午近3時到葵青臨時檢測中心了解運作情況。陳肇始視察後表示，昨日（10日）灣仔臨時檢測中心向逾500人取樣，已完成新型冠狀病毒檢測，全屬陰性。政府又公布，位於啟德社區會堂的九龍城臨時檢測中心及位於梁顯利油麻地社區中心的油尖旺臨時檢測中心明早（12日）8時開始運作，陳肇始呼籲市民參與檢測。
政府今晚表示，截至晚上8時，灣仔和葵青臨時檢測中心累計合共為1844人採樣作新型冠狀病毒核酸檢測；灣仔臨時檢測中心全日有619人採樣，葵青臨時檢測中心全日則有707人採樣。截至晚上10時，當局已完成518個樣本的檢測。
陳肇始稱，目前社區出現隱形傳播鏈，建議市民保持社交距離，做好個人衛生及防護措施，有病徵便要看醫生、無病徵又擔心的話可到臨時檢測中心，又說明日起46間普通科門診會延長派發深喉唾液樣本瓶時間；另外，日前於蘭桂坊、尖沙嘴等有流動車派發深喉唾液樣本瓶，反應踴躍，今晚會於灣仔繼續派發。
對於政府抗疫督導委員會專家顧問、香港大學微生學系講座教授袁國勇今日稱，政府之前的病毒檢測方向及焦點不正確，應針對病徵輕微者，又建議政府考慮法律上強制要求有病徵者接受檢測，陳肇始表示，「所有檢測方向都要做」，除了臨時檢測中心，政府亦透過私家醫生、普通科門診向輕微病徵者派發樣本瓶，並無忽略他們，要靠市民自己看醫生；社區、高危群組及特定群組檢測也重要，因部分感染者無徵狀，採用不同的方法是為了便利市民，以及掌握社區情況。
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