新冠肺炎｜葵青臨時檢測中心開始運作　曾到國寶之家附近市民採樣「求安心」 (15:30)

葵青臨時檢測中心今日開始運作，市民毋須預約，帶同身分證即可入內做病毒檢測，中心開門首半小時一度有逾50人排隊輪候。有職員表示，視乎人龍長度，如有太多人輪候會派籌，讓市民先到附近走走，避免太多人聚集。排隊人群在中心開放一小時後消散，未再出現人龍。

李太與兩名女兒今日一同來檢測，李太說，早前曾到石蔭商場食飯，該商場位於之前爆發群組感染的「國寶之家」附近，因此今日來檢測求安心。她說，早前亦有參與全民檢測，今次與上次一樣檢測時取鼻腔及咽喉樣本，過程快，有留電話等待通知結果，等候結果期間亦會避免外出。

梁太與丈夫及兒子一家三口今日亦到場檢測。梁太說，自己曾到「國寶之家」對面的街市買菜，因擔心「一人染病惹全家」，故為安全起見與家人一起檢測。

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