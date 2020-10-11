立法會｜林卓廷質疑方國珊濫報選舉開支　促廉署調查 (15:51)

林卓廷稱，方國珊申領的選舉開支，相較新界東、西平均35萬元的選舉開支高出7倍，亦較方國珊2016年參選申報開支的131萬元高出不少；林卓廷質疑今次方國珊報名參選僅兩日，開支卻已較2016年近兩個月的選舉期急升近倍，令人費解。

林卓廷並質疑方國珊稱收到195萬元選舉服務捐贈，惟近八成均來自她出任召集人的專業動力、其契媽等關係密切人物，亦有近200萬元開支看不到相關單據，舉例說方國珊報稱選舉代理人、助理開支約90萬元，但當中65萬元申報卻無簽收單據、員工工時紀錄等證明。

林卓廷指出，方國珊分別申報在8月3日及7日的印刷費、郵寄費，惟當時政府已公布押後選舉，質疑方國珊濫報開支，要求她開記者會交代。

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