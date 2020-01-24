保就業計劃｜民建聯：合資格者欲領超市現金券被拒　社福機構稱不屬服務個案或會員 (13:35)

民建聯表示，百佳每份200元、總值4000萬元的現金券，已分發予20多間社福機構，即將派予基層市民。民建聯九龍西團隊在9月30日至10月8日期間，致電27間社福機構，主要聯絡這些機構在九龍西的辦事處或服務點，全部均有回覆。結果顯示，最多機構表示已登記完畢，其次是只接受中心會員申請，或有社工跟進的個案才可申請。有機構表示只有小量現金券，亦有機構表示只替院友申請。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，不少市民投訴說自己符合低收入家庭條件，惟未能申請超市現金券，對此感到失望，感覺「自己人才有份」。他稱投訴市民當中不乏失業者，或受新型冠狀病毒疫情影響開工不足的人，建議百佳放寬領取現金券的條件，不應限於社福機構服務使用者，預留部分現金券予非會員，只要符合低收入家庭定義就可申請。他又建議兩大超市主動為回饋金額加碼至補貼金額八成，讓更多基層家庭受惠。

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