保就業計劃｜羅致光料第二期獲資助僱主數目、補貼總額比第一期多 (12:20)

羅致光表示，申請第二期「保就業」計劃的僱主數目較第一期少，不少評論認為多了僱主計劃裁員，以及「受補貼的僱主」減少。他指出，第一期共收到近16.9萬名僱主申請，當中超過15萬名獲批，第二期則共收到15.8萬名僱主申請，當中14.3萬名是第一期獲批補貼的僱主，由於這14.3萬名僱主已確定於第一期符合資格，如無意外，絕大部分符合第二期的資格，餘下的1.5萬名僱主，依第一期的申請成功率推算，最少有1.3萬名僱主符合資格。

羅致光續稱，收到超過3000名第一期獲批補貼的僱主「申訴」，他們誤會第一期獲批僱主自動獲得第二期補貼，所以在第二期截止前沒有申請，這些「漏」的申請會酌情處理。預期第二期最終符合資格的僱主總數可能介乎15.6萬至16萬名之間，亦即是高過第一期獲批的15萬名。

羅致光又稱，第二期「保就業」計劃於9月13日申請期完結後3天已通知第一批2萬名僱主獲批工資補貼，現時已完成處理近八成僱主申請。

200億元購社會福利服務處所 社署上月底邀請業主放盤

羅致光說，財政司長陳茂波在《2019-20年度財政預算案》建議撥款200億元購置多項社會福利服務處所，立法會財務委員會今年6月30日才批出撥款，社會福利署已隨即完成跟進工作，並在上月底公開邀請業主放盤，當完成購置第一批處所後，局方會盡快公布細節。

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