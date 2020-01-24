新冠肺炎｜袁國勇：若不加強高危點防疫　冬季恐逾千人染疫亡　建議強制有病徵者檢測 (11:45)

政府抗疫督導委員會專家顧問、香港大學微生學系講座教授袁國勇今早（11日）在商台節目《政好星期天》稱，若本港在冬天不對所有食肆、酒吧、街市、院舍、教會等高危控制點作針對性預防措施，估計新型冠狀病毒疫情下「隨時有幾萬人出事、過千人死亡」。袁國勇說，最好是強制有病徵者接受檢測，若冬天確診數目逾萬，更是不得不考慮此做法，認為現時可着手研究法例。
袁國勇表示，不少食肆、酒吧等高危控制點未有切實執行人數及餐桌距離限制等防疫措施，以致病毒容易帶入社區。他亦稱，本港目前持續有零星本地個案，確診數目未試過「清零」14至28日，估計現時是「第三波疫情尾的延續」。
他並稱，同時感染流感和新冠病毒者的醫治難度更高，用藥愈多，副作用愈多，對患者病情有影響。他又建議所有高危者必須接種流感疫苗。
料明年中始有新冠疫苗 「市民要捱多一年」
袁國勇預料，本港或要到明年6、7月後才有足夠新冠病毒疫苗開始接種，9、10月才能進行全民接種，「市民要捱多一年」。他說，本港未有安全疫苗可大量接種前，必須做足邊境管制、對高危控制點的針對性措施；為有病徵者、爆發地區、高危人物檢測；及市民亦應用手機拍攝記錄每日到過的高危地方，以協助衛生署作流行病學追蹤。
全民檢測資源嚴重錯配 成效不及私家醫生派樽
袁國勇表示，早前全民檢測168萬人中驗出32宗確診個案，高危群組如的士司機、巴士司機、院舍員工的檢測驗出染疫者亦少，成效很低；反之政府門診和私家醫生派樣本瓶效率高得多，一萬人中分別驗出46人和84人確診，形容資源嚴重錯配，「一路以來檢測方向、焦點唔係咁正確」。他重申，加強為輕微病徵者檢測的效果遠比大型篩選好，而且成本低，亦可考慮給予私家醫生相應行政費，鼓勵他們為病人檢測。
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