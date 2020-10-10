雙十節20人屯門紅樓慶祝　警設路障查身分證 (15:30)

參加者其後唱《中華民國頌》、《梅花》等歌曲，並高呼「中華民國萬歲」，便衣警即時一字排開，並稱「開機錄影」，警員又向離開的人登記身分證。

70歲參加者黃先生稱，過去50年都會到紅樓紀念及慶祝辛亥革命，「以前好多人，幾百人，今年好冷清」，他指出，近兩年因業權問題，市民已無法進入中山公園及紅樓範圍，現場附近有警員戒備，今年警力亦較以往增加，「升完旗就走，我哋唔會搞亂，唔明點解要咁高調打壓，連一把聲音都容唔下」。元朗區議會副主席麥業成稱，知道警方今日會部署，故打算網上直播升旗禮，並無呼籲市民到場出席，他在場見到6輛警車，至少30多名機動部隊成員及20名便衣警，批評警方「軍管式」威嚇市民，慶祝辛亥革命備受打壓。

另外，調景嶺厚德邨一個單位今日亦有展示青天白日滿地紅旗。