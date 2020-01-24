新冠肺炎｜今增6宗確診3屬本地　China Secret酒吧國寶之家各增一人染疫 (14:07)

本地個案：

．個案5174：55歲男子，國寶之家院友，10月8日發病，由檢疫中心送院

．個案5175：29歲男子，居於深水埗明德大廈，在觀塘宏利金融中心上班，無病徵；屬尖沙嘴China Secret酒吧群組，9月23日去過China Secret，10月1日到過尖沙嘴華懋金馬倫中心Virgo Bar & Restaurant

．個案5176：41歲女子，居於東涌映灣園3期悅濤軒9座，是早前確診個案的密切接觸者，10月6日發病，由家居送院。翻查資料，其住址與昨（9日）公布確診的尖沙嘴帝苑酒店3樓Sabatini意大利餐廳樓面服務員（個案5163）相同

3宗輸入個案（個案5171、5172、5173）分別為19歲男子、7歲男童和24歲女子，均於10月8日由印度乘AI314航班抵港，全部無病徵。

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