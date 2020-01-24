新冠肺炎｜帝苑酒店Sabatini食客臨時檢測中心驗病毒　質疑衛署無要求檢測決定 (13:29)

今早9時45分，在灣仔港灣道體育館的檢測中心已有約20人排隊等候，排隊者多為外傭或陪同外傭的僱主。佘先生沒參與全民檢測，但曾到帝苑酒店Sabatini用膳，得悉有餐廳員工確診後到場檢測，稱因見今天大多數診所門診無開，未能取深喉唾液樣本瓶，才到臨時檢測中心。佘先生雖然估計感染風險不大，「既然有呢個計劃，我又住得唔係好遠，咪過嚟囉」。

佘先生稱衛生署無聯絡他或要求他做檢測，說：「大家可以分析一下，我喺嗰度食嘢，除口罩，嗰個侍應生感染，serve（服務）我，都無人要求我做檢測。究竟政府檢測合唔合理，應變好唔好，大家可以分析。」

被問及會否擔心檢測服務並非由政府提供，而是由私人機構承包，他指出曾從媒體知悉內地檢測機構華大基因負責檢測，「好擔心又唔會，因為我哋嘅私隱，喺香港社會𠵱家都冇乜㗎啦」。

有確診者曾於10月4日到訪灣仔合和中心健身中心Fitness First，市民彭先生稱曾於同日到訪同一健身中心，不肯定有否與確診者一同上健身班，故到臨時檢測做病毒測試。他本預算10分鐘內完成檢測，怎料人龍比想像中長，最終用半小時。他稱曾參與全民檢測，亦認為感染風險低，但他不知可從哪裏獲取深喉唾液樣本瓶，如果政府沒安排此檢測服務，他不會自行檢驗。

來自印尼的Tina最近換僱主，今日被中介公司要求到場做檢測。她表示目前住在中介公司提供的宿舍，5人一房，她睡覺時也戴上口罩，故不太擔心會感染。

政府昨（9日）宣布，另會在葵青、九龍城及油尖旺設臨時檢測中心，其中葵青臨時檢測中心明日（11日）下午1時開始運作，其餘兩個中心地址和運作時間均未公布。

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