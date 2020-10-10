教師涉播「港獨」遭釘牌　楊潤雄：絕無政治問題 (12:01)

楊潤雄表示，專業教師不能隨便準備課程教案，否則會影響學生，準備教材是教師專業工作一部分，須為教材負責。他稱，涉事教師是否受到邀請準備教案及教材不重要，若教師認為自己能力不足，可多找資料及與同事商討。

楊潤雄在商台節目《政經星期六》說，被「釘牌」教師可花時間設計如此有問題的課堂，反映其專業操守有問題。他重申，所有處理教師專業操守的問題，從來不是政治考慮。正如這次事件中，教育局是視乎整個課程設計及所選教材、資料等是否配合課程宗旨、能帶給學生什麼信息、是否適合小五學生去考慮，「絕對無咩政治問題」。

教育局副秘書長陳蕭淑芬指出，教師有沒有教授涉事課堂不是重點，而是其設計教案會於課堂使用。她並重申曾予涉事教師兩次申述機會。楊潤雄稱，如教師對教育局的決定有異議，可透過上訴委員團上訴；如不滿意上訴委員團決定，亦可向特首會同行政會議上訴。

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