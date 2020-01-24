聶德權：下周一發通告要求7．1後入職公務員聲明效忠　違反者或有推翻政府意圖 (11:08)

聶德權稱，在政策制定過程中，公務員可表達看法及提出建議，但當政策落實後，公務員作為政府骨幹，有責任幫助政府推行政策，不能因個人想法或政治理念公開表達不滿，「我好難想像一個僱員做嘢時公開鬧老細、同老細對着幹」。他指出，特區是國家的一部分，落實一國兩制方針是國家政策，也是公務員的責任和使命，「擁護《基本法》即係落實一國兩制」，因為《基本法》是一國兩制原則的法律化及制度化。

聶德權表示，公務員違反宣言的門檻相當高，一旦違反是很嚴重的事，「若不擁護基本法、不效忠香港特區，是否代表不支持一國兩制，甚至不認同香港是國家的一部分？或者有推翻現屆政府的意圖？」他稱若公務員違反《港區國安法》，當局將立即終止其職務；如其言行違法，須按法律處理，否則就要按機制研究是否違反《公務員守則》等，嚴重可被革職。他續指出，將會加強公務員培訓，包括講座、內地課堂及考察等，令公務員更了解憲法、國家事務等。

聶德權稱，7月時已向立法會事務委員會建議，目前大部分公務員可透過簽署聲明確認宣言，至於責任較大的高級公務員包括常任秘書長、部門首長等，則需要宣誓，措施可令公務員更有自覺效忠特區意識，是一種承諾及彰顯承擔。

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