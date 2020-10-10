天氣｜天文台料周日天晴乾燥　熱帶氣旋下周或南海形成 (16:30)

天文台預料，下周初熱帶氣旋有機會在南海中至北部形成，但其路徑及強度存在變數。與其相關的大雨及雷暴會在下周中期影響華南沿岸，同時受東北季候風影響，該區風勢頗大。

下午4時，位於南海南部的熱帶低氣壓集結在峴港之東南偏東約570公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向越南中部。同時，強烈熱帶風暴燦鴻集結在大阪之東南偏南約310公里，預料向東南偏東移動，時速約16公里，橫過日本以南海域。

【08:10】早上8時10分，天文台錄得氣溫23.8度，相對濕度70%。一股乾燥的東北季候風正影響廣東。同時，一個低壓區正為南海南部帶來不穩定天氣。

本港地區今日天氣預測大致天晴。日間乾燥。最高氣溫約30度。吹和緩東至東北風。展望明日（11日）大致天晴及乾燥。星期一稍後風勢增強，驟雨增多，隨後一兩日有大雨及強風。

天文台預料周末至下周初，熱帶氣旋有可能在南海中至北部形成，但其路徑及強度存在變數。與其相關的大雨及雷暴會在下周初至中期影響華南沿岸，同時東北季候風會逐漸增強，該區風勢頗大。

（天文台）

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