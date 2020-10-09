海洋公園「森度遊」登山徑被揭佔官地　地政總署：園方改新路線符要求 (23:30)

海洋公園月初推出「森度遊」，其中「秘行南朗山」開放纜車索道下的小徑，讓市民入園後可額外付費80元參加導賞團登山，山徑有鐵閘封住。

地政總署回覆本報表示，昨日（8日）公園提供最新的活動路線資料，經審視後認為有關活動並沒違反相關地契條款，早前報道所指的山徑及樓梯，為海洋公園根據地契條款興建作維修纜車及相關設施之用，同時用作緊急救援通道。相關地契條款沒要求該維修通道須開放予公眾使用。

海洋公園回覆，經檢視後最終敲定的「秘行南朗山」遠足路線全部位於公園範圍內，行程符合所有規管要求。以往基於安全及保安考慮，公園於通往高空纜塔的山徑通道設了兩個圍欄。在確認有關圍欄位於政府土地上後，公園已移除圍欄。惟公園沒回覆早前使用政府土地作導賞團有否違反《海洋公園公司條例》。

旅遊界立法會議員姚思榮認為，這次事件對於海洋公園是一個警示：「海洋公園應該幾個月內要出報告，探討未來發展方向。如果（海洋公園）想用山同海嘅資源，要想清楚土地用途有乜限制。」

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