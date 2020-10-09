準學警遭朋友舉報參與反修例示威　涉藏伸縮警棍4支氣槍被捕遭終止聘任 (21:00)

消息指出，該名21歲男子去年6月初投考學警，上月獲告知受聘，並於上周簽約，原定昨日（8日）到黃竹坑香港警察學院參與迎新活動。惟警隊招募組收到其朋友電郵舉報，指稱該男子去年曾多次參與反修例示威活動，並附上照片，顯示他曾在示威現場手持伸縮警棍。

據悉，警方招募組其後致電該男子，着他不用參與迎新活動，改為前往警察總部的招募組了解事件。該男子向招募組承認，因「一時貪玩」跟朋友前往示威，又承認自己管有該支伸縮警棍。招募組把案件交灣仔警區刑事調查隊調查。

探員昨日前往該男子的住所，搜出一支伸縮警棍、4支仿製槍支、兩包BB彈、兩罐二氧化碳氣體、一件戰術背心、一個頭盔等證物，該男子解釋該批物品是用作War Game用途。警方以涉嫌藏有攻擊性武器及藏有仿製槍械將其拘捕，並終止其學警聘任。

據悉舉報的男子去年曾與被捕男子一同投考警隊，懷疑因投考失敗心有不甘而舉報。本報正向警方查詢。

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