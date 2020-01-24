奧比斯前總監經理串謀欺詐罪成　官稱傾向判監索背景社服令報告11．6判刑 (19:25)

奧比斯一名前總監及一名前經理，涉串謀兩人以假報價單欺詐奧比斯，令奧比斯批出共值逾640萬元的印刷及設計訂單予兩間涉案公司。其中3人早前已承認串謀詐騙等3項罪名，而前總監受審後亦被裁定串謀欺詐罪成，4人的代表律師今（9日）在區域法院求情。暫委法官張秀群決定先為被告索取背景及社會服務令報告，但明言傾向判監，4人續還押至11月6日判刑。
首被告為奧比斯特別項目組前總監李子超（56歲），他被指串謀第三被告、迅朗印刷東主吳達明（62歲），訛稱迅朗印刷的競爭對手提出更高價錢，把34張總值約420萬元的訂單判授予迅朗印刷。
次被告為奧比斯前高級發展經理林兆基（57歲），他被指串謀第四被告、創意源流東主關嘉華（45歲），偽稱創意源流的競爭對手提出更高價錢，把13張總值逾220萬元的訂判授予創意源流。
代表李子超的大律師求情稱，他於奧比斯工作20多年，曾獲選為最佳員工，是次犯案只是「貪方便」，惟法官明言不接納貪圖方便的解釋。林兆基的代表律師說，被告人到中年才失去工作，現在要背負污名度過餘生，望法庭輕判。
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