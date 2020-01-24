奧比斯前總監經理串謀欺詐罪成　官稱傾向判監索背景社服令報告11．6判刑 (19:25)

奧比斯一名前總監及一名前經理，涉串謀兩人以假報價單欺詐奧比斯，令奧比斯批出共值逾640萬元的印刷及設計訂單予兩間涉案公司。其中3人早前已承認串謀詐騙等3項罪名，而前總監受審後亦被裁定串謀欺詐罪成，4人的代表律師今（9日）在區域法院求情。暫委法官張秀群決定先為被告索取背景及社會服務令報告，但明言傾向判監，4人續還押至11月6日判刑。