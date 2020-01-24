4人涉「和你lunch」打鬥　兩人擬認罪但案情不符　官斥控方準備不足浪費時間 (19:05)

案中4名被告依次分別為學生蔡俊軒（23歲）、無業的黃卓熙（20歲）、售貨員李秋芝（42歲）、商人宋晞綸（45歲）。其中蔡俊軒庭上否認傷人罪；黃卓熙、李秋芝及宋晞綸則被控「在公眾地方打鬥」罪，黃卓熙、李秋芝認罪，宋晞綸則不認罪。

惟主任裁判官錢禮稱，兩名擬認罪被告的案情涉及案發其他人的行為，問控方該些行為與黃卓熙及李秋芝「有何相干」，又問「叫認罪兩人如何承認」？

控方要求押後案件片刻，惟錢官斥控方「浪費時間」，控方終要求押後案件，以索取指示，黃卓熙及李秋芝續獲保釋至10月16日再訊。至於不認罪的蔡俊軒及宋晞綸，兩人的案件排期至12月15日開審。

案件散庭後，被告李秋芝的親友疑不滿記者拍攝辱罵記者，更追趕記者至法院外100米路段，其間推撞及腳踩一名女記者，當中有人更向一在場另一記者說「準備受靶」、「行唔出西灣河」，另有人近距離拍攝記者容貌。警方接報到場稱事件純屬意外，着涉事的人向記者道歉了事。

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