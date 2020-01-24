公司認管有虛假「加衛苗」女董事獲撤控　官促三思撤控決定︰假疫苗一支都嫌多 (18:15)

兩名被告分別為「港健醫療集團有限公司 」（MEDHK GROUP LTD）及其公司女員工張維瑄（55歲），她報稱任公司董事。兩者分別被控一項「管有已應用虛假商品說明的貨品作售賣或任何商業或製造用途」罪，港健醫療認罪；張維瑄則獲控方提出撤控。

主任裁判官錢禮質疑，案件嚴重，並涉及重大公共衛生問題，雖然辯方稱涉案假疫苗數量少，但錢官說「假疫苗一支都嫌多」，先押後案件至11月13日，着控方作進一步陳辭，解釋為何撤銷張維瑄控罪。

港健醫療承認的案情指出，衛生署及海關今年7月展開聯合行動，搜查港健醫療位於銅鑼灣廣場2期19樓辦公室，發現6支虛假的「9合1加衛苗疫苗」，疫苗虛假地說明由藥廠「MSD」製造，卻非實情，經檢驗後更發現假疫苗比起正貨缺少部分化學物，或可引致嚴重後果甚至死亡。

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