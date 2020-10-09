商人「三罷」駕平治阻塞九龍城交匯處　判囚6周 (18:35)

案件今於九龍城裁判法院裁決。商人陳繼同（53歲）被控於2019年8月5日，多次把一輛私家車停在九龍城交匯處，增加上述地方及交通的阻礙。鄭官裁決稱，被告案發時在交匯處停留10分鐘，包括慢駛打圈近3分鐘，無疑阻礙交通，本案重點在於被告是否有合理解釋。

對於被告自辯稱被人撞毁座駕，所以要停車報警，鄭官認為其說法不合常理，屬於「自說自話」。鄭官稱，一般而言，若車身被撞毁，司機會即時下車檢查，惟「車cam」片段顯示被告沒有這樣做，而且事件中無人受傷，被告沒必要等候警方到場調查，因此裁定被告以撞車事件為藉口，故意慢駛阻塞交通。

被告另被控一項涉及汽車保養的傳票控罪，今判罰款1000元。

其他報道：舞台設計師被搜出士巴拿摺刀等 管有攻擊性武器罪脫獲訟費

其他報道：7人灣仔涉暴動 質疑控方舉證遠不足證明參與暴動 案件10．31裁決

其他報道：丈夫殺妻自殺齊墮斃 妻母獲委管理女兒遺產 官：事件屬悲劇