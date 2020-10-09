商人「三罷」駕平治阻塞九龍城交匯處　判囚6周 (18:35)

民間去年8月5日發起全港「三罷」，一名商人涉於早上駕駛平治私家車，阻塞九龍城交匯處約10分鐘。經審訊後，商人今（9日）被裁定在公眾地方造成阻礙罪成，判監6星期。裁判官鄭念慈表示，被告自辯稱被人撞車，想等候警員到場，但被告大可以駛前一點，不必堵塞交匯處，裁定他故意堵路。鄭官又指出，案發地點是「地區交通樞軸」，批評被告堵路的行為影響公眾秩序，令他人無法準時上班。
案件今於九龍城裁判法院裁決。商人陳繼同（53歲）被控於2019年8月5日，多次把一輛私家車停在九龍城交匯處，增加上述地方及交通的阻礙。鄭官裁決稱，被告案發時在交匯處停留10分鐘，包括慢駛打圈近3分鐘，無疑阻礙交通，本案重點在於被告是否有合理解釋。
對於被告自辯稱被人撞毁座駕，所以要停車報警，鄭官認為其說法不合常理，屬於「自說自話」。鄭官稱，一般而言，若車身被撞毁，司機會即時下車檢查，惟「車cam」片段顯示被告沒有這樣做，而且事件中無人受傷，被告沒必要等候警方到場調查，因此裁定被告以撞車事件為藉口，故意慢駛阻塞交通。
被告另被控一項涉及汽車保養的傳票控罪，今判罰款1000元。
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