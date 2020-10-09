舞台設計師被搜出士巴拿摺刀等　管有攻擊性武器罪脫獲訟費 (18:00)

裁判官張天雁表示，辯方不爭議被告張子軒（27歲）在案發時間管有涉案物品，重點在於法庭是否肯定他有意用作非法用途。張官綜合證供稱，作供警員余展宏稱與被告同行的人曾揮動美國國旗，但現場不見有人參與非法集結；被告凌晨時分在旺角街頭被截停，惟該處與旺角警署相距近800米，在警署外聚集的人群亦已經散去。

張官強調，涉案物品本身不是非法用具，控方需依賴環境證供說服法庭。張官又說，警員在庭上供稱截查被告時沒有作警誡，是因為「無需要」，故此法庭可推斷警員當刻沒有懷疑被告干犯罪行，遂裁定被告罪名不成立。

控罪指出，被告去年11月1日在旺角運動場道12至14號金明閣地下外，管有一把士巴拿、一把摺刀和兩把鉗子。

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