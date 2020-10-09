7人灣仔涉暴動　質疑控方舉證遠不足證明參與暴動　案件10．31裁決 (17:45)

7名被告同被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。

代表首被告余德穎的大律師黃瑞紅表示，僅出現在暴動現場不足以構成參與暴動，控方憑服飾判斷被告參與暴動，說法亦沒有案例支持。次被告賴姵岐的代表大律師藍凱欣稱，控方只有制服過程的證供，「得8秒證據，遠遠不足夠證明參與暴動」。

大律師曾藹琪指出，第六被告簡家康在現場逗留多久、與何人集結，一概沒有證供，而他身上只有防護裝備，「係當時嘅社會環境，圍觀嘅人都會有」。就控方指稱被告的逃跑行為顯示他們參與暴動，代表第七被告莫嘉晴及第八被告梁雁彬的大律師李國威反駁稱「響應警方呼籲離開就係逃走？好荒謬」，形容兩人僅在不適當的時間出現在不適當的地方。

第三被告鍾嘉能被指曾身處傘陣及大型路障，由警員事後在新聞片段中作衣物比對認出被告，但其代表大律師王國豪指稱片段質素差劣，根本看不清楚片段中人的衣物，疑點利益應歸於被告。

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