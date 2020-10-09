新冠肺炎｜今增8確診7宗本地感染　帝苑酒店增3男員工確診 (16:46)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該群組確診者均為男性，並曾於酒店B3層的更衣室更衣及休息，因此將該酒店300多名曾到該更衣室的男員工列為密切接觸者及送往檢疫中心。而衛生防護中心在帝苑酒店已派發600多個樣本瓶，除今日公布確診的兩個樣本，其餘均為陰性。張竹君稱並非衛生防護中心要求酒店全員撤離，估計是因檢疫導致酒店員工不足，故安排酒店顧客均撤離。

帝苑酒店群組：

．個案5163：35歲男子，在酒店Sabatini意大利餐廳任職樓面，派發樣本瓶當日放假，因感不適自行到私家醫生求醫，住在東涌映灣園3期悅濤軒9座，10月6日發病

．個案5169：58歲男子，在酒店3樓的咖啡室廚房工作，衛生防護中心派發樣本瓶檢測後呈陽性，住在大埔新峰花園15座，無病徵

．個案5170：46歲男子，在酒店B4層機房任冷氣技工，衛生防護中心派發樣本瓶檢測後呈陽性，住在秀茂坪邨秀逸樓，10月7日發病

其他相關個案：

．個案5165（46歲女子）及個案5168（42歲女子）為相關確診者的緊密接觸者。

．個案5164：31歲男子，為昨日（8日）公布曾到尖沙嘴酒吧「China Secret」及「Virgo Bar & Restaurant」初步確診者的密切接觸者，住在屯門安定邨定龍樓。張竹君表示，昨公布的初步確診者在私家診所的初步陽性樣本仍未送到衛生防護中心的化驗所，預料會在今日證實確診

．另外，葵涌石蔭路「國寶之家」院舍增一宗初步確診，在檢疫中心發現。

源頭不明個案：

．個案5166：25歲無業男，住太子基隆街108號，10月7日因喉嚨痕癢，到養和醫院求醫，平日會與家人到酒樓飲茶及吃飯

另有一宗輸入個案（個案5167）為63歲女子，10月5日乘AI310航班從印度抵港。

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