丈夫殺妻自殺齊墮斃　妻母獲委管理女兒遺產　官：事件屬悲劇 (17:30)

原告為方燕婷的遺產代理人梁潤笑，被告為周偉輝的遺產代理人，亦即死者的兄長周偉雄。

法官引述警方的調查報告指出，兩名死者方燕婷（終年29歲）和周偉輝（終年30歲）於2015年結婚。案發前數天，二人激烈爭執，妻子離家3天，於9月3日下午回家，丈夫同日購買兩把陶瓷刀和兩樽通渠水，二人翌日離世，有鄰居亦於當日早上聽到女子的尖叫聲。

警方調查發現，屋內廚房有一把染血陶瓷刀，客廳亦有一灘屬於妻子的血。妻子的後背和頸有多處刀傷，估計妻子被刺傷後昏迷，並遭丈夫拖至露台和拋下樓，認為丈夫有預謀謀殺妻子後，再跳樓自殺。

法官指出，由於妻子生前沒設立遺囑，其遺產原本會由丈夫繼承，惟因丈夫自殺前非法殺害妻子，故雙方的遺產出現利益衝突，認為妻子的母親更合適擔任其遺產管理人。法官同時下令丈夫的遺產代理人以丈夫的遺產支付訟費。

據早前有報道指出，周偉輝生前任職食物環境衛生署，方燕婷生前則任職政府新聞處，二人租住油麻地友翔道一號「御金‧國峯」某單位。

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