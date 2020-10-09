丈夫殺妻自殺齊墮斃　妻母獲委管理女兒遺產　官：事件屬悲劇 (17:30)

公務員年輕夫婦於2017年9月鬧離婚，二人早上在寓所爭執期間，丈夫先用刀刺傷妻子，再將她拋下樓，自己繼而跳樓自殺。妻子的母親早前入稟高等法院，向女婿的遺產代理人索償，又要求法庭剔除女婿繼承女兒遺產的權利，以及委任自己為女兒遺產的管理人。高等法院法官今（9日）批准有關申請，形容事件屬悲劇，向兩名死者的家人表示同情。
原告為方燕婷的遺產代理人梁潤笑，被告為周偉輝的遺產代理人，亦即死者的兄長周偉雄。
法官引述警方的調查報告指出，兩名死者方燕婷（終年29歲）和周偉輝（終年30歲）於2015年結婚。案發前數天，二人激烈爭執，妻子離家3天，於9月3日下午回家，丈夫同日購買兩把陶瓷刀和兩樽通渠水，二人翌日離世，有鄰居亦於當日早上聽到女子的尖叫聲。
警方調查發現，屋內廚房有一把染血陶瓷刀，客廳亦有一灘屬於妻子的血。妻子的後背和頸有多處刀傷，估計妻子被刺傷後昏迷，並遭丈夫拖至露台和拋下樓，認為丈夫有預謀謀殺妻子後，再跳樓自殺。
法官指出，由於妻子生前沒設立遺囑，其遺產原本會由丈夫繼承，惟因丈夫自殺前非法殺害妻子，故雙方的遺產出現利益衝突，認為妻子的母親更合適擔任其遺產管理人。法官同時下令丈夫的遺產代理人以丈夫的遺產支付訟費。
據早前有報道指出，周偉輝生前任職食物環境衛生署，方燕婷生前則任職政府新聞處，二人租住油麻地友翔道一號「御金‧國峯」某單位。
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