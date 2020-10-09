4學生黃埔被控蒙面非法集結等罪　督察︰人群清楚聽到警方警告 (17:00)

4名被告均為學生，依次為傅詠琳（22歲）、林美珊（19歲）、袁靖恩（20歲）及15歲少年。4人同被控一項非法集結罪，以及各被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪。首被告另被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，涉及一把槌子。

督察龍嘉淇現駐守警察總部，案發時隸屬紅磡分區特遣隊，擔任快速應變小隊的指揮官，帶領28名防暴警員。她說，當晚9時到紅磡道與德安街交界執勤，其時超過200人在行人路上叫喊侮辱警察的說話，亦有人向警員照射雷射光及堵路。

龍嘉淇稱，當時有人在天橋上向橋下警員丟石頭，她遂以擴音器警告人群正在參與非法集結，並指示警員舉起寫有「集會乃屬違法」的藍旗、「警告催淚煙」的黑旗及「速離，否則開槍」的橙旗，之後另一名指揮官決定發射布袋彈及催淚彈。

辯方質疑現場聲音嘈吵，示威者未必聽到警告字眼，龍嘉淇稱有人向警方大叫「要走嗰個都係你」，反映人群清楚聽到警方警告。

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