教師被撤銷註冊　民主派斥教育局調查粗疏無理　譴責濫用公權力 (16:40)

聲明指出，在事件中見到現任特首和前特首的角力，最終令教師成為犧牲品，民主派譴責政府濫用公權力，認為教育局必須撤回取消教師註冊的決定，並公開道歉。

民主派召集人胡志偉強烈譴責教育局濫權，指摘教育局未有讓教師辯解，認為事件顯示政府及建制派想打「三座大山」，打壓教育、壓制學生享有思想和言論自由。

教育界立法會議員葉建源亦指出，事件不只是一名教師被打壓，而是整體註冊教師、教學、教材等都被打壓，除教師外，更關乎學生和家長，發展下去不止失去香港的現在，更失去香港的未來。他說，在未來一年的立法會將把教育視為重要領域。

對特首林鄭月娥把教育界形容為「無掩雞籠」，毛孟靜表示不能接受，認為是把真正的言論自由一手撥開，會影響以後每一代。

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